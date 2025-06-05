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Общество

В Бишкеке школам — победителям акции «Твой Эко Заряд» построят детские площадки

В Бишкеке школам – победителям акции «Твой Эко Заряд», построят детские площадки. Об этом сообщили в мэрии города.

По ее данным, завершилась экологическая кампания по сбору использованных батареек. Ранее в рамках акции МП «Тазалык» установил специальные баки для сбора использованных батареек в 64 школах столицы. Учащиеся, учителя и родители активно включились в процесс, демонстрируя высокую экологическую осознанность, отметили в муниципалитете.

Сегодня, во Всемирный день окружающей среды, будут объявлены три победителя, собравшие наибольшее количество батареек. В этих школах будут построены современные детские площадки или воркаут-зоны.

Собранные батарейки будут переданы для правильной утилизации, чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды и сохранить здоровье будущих поколений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331610/
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