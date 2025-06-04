Болгария переходит на евро. Страна выполнила необходимые критерии

«Сегодня Болгария на один шаг приблизилась к принятию евро», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, добавив, что страна выполнила необходимые критерии для принятия единой европейской валюты с 1 января 2026 года. Об этом пишет DW.

Ранее переход Болгарии на евро блокировался из-за высокой инфляции в стране.

Устойчивый рост цен — одно из предварительных условий для введения евро: среднегодовая инфляция не должна превышать более чем на 1,5 процентного уровня инфляции в трех странах еврозоны с наименьшими ее показателями. В 2024 году, по данным Еврокомиссии, показатель инфляции в Болгарии составил в среднем 2,7 процента, что немного ниже контрольного значения.

Теперь рекомендацию ЕК должны одобрить министры финансов стран ЕС, что может произойти в июле.