Американец проник в резиденцию Трампа. Хотел жениться на внучке президента США

Во Флориде задержали американца, который проник на территорию резиденции Трампа Мар-а-Лаго. Он заявил, что хочет жениться на внучке президента, пишет «Медуза».

Агенты Секретной службы США задержали 23-летнего Энтони Рейеса из Техаса, который проник на территорию резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида. Рейес задержан в ночь на 4 июня, после того как перелез через стену, окружающую поместье. Задержанный объяснил свой поступок тем, что хотел «проповедовать Евангелие» и «жениться на Кай». Вероятно, речь идет о 18-летней внучке президента США.

Агенты передали задержанного полицейским. Его обвинили в незаконном проникновении на частную территорию. Суд арестовал Рейеса. Он может выйти на свободу под залог в $50 тысяч, но ему запрещено контактировать с Трампом и его семьей. Рейес себя виновным не признал.

За последний год на жизнь Дональда Трампа дважды покушались. Первое покушение произошло 13 июля 2024-го в Батлере в Пенсильвании во время предвыборной кампании. Второй инцидент произошел 15 сентября около гольф-клуба Трампа в городе Палм-Бич, штат Флорида.