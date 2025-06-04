22:41
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Американец проник в резиденцию Трампа. Хотел жениться на внучке президента США

Во Флориде задержали американца, который проник на территорию резиденции Трампа Мар-а-Лаго. Он заявил, что хочет жениться на внучке президента, пишет «Медуза».

Агенты Секретной службы США задержали 23-летнего Энтони Рейеса из Техаса, который проник на территорию резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида. Рейес задержан в ночь на 4 июня, после того как перелез через стену, окружающую поместье. Задержанный объяснил свой поступок тем, что хотел «проповедовать Евангелие» и «жениться на Кай». Вероятно, речь идет о 18-летней внучке президента США.

Агенты передали задержанного полицейским. Его обвинили в незаконном проникновении на частную территорию. Суд арестовал Рейеса. Он может выйти на свободу под залог в $50 тысяч, но ему запрещено контактировать с Трампом и его семьей. Рейес себя виновным не признал.

За последний год на жизнь Дональда Трампа дважды покушались. Первое покушение произошло 13 июля 2024-го в Батлере в Пенсильвании во время предвыборной кампании. Второй инцидент произошел 15 сентября около гольф-клуба Трампа в городе Палм-Бич, штат Флорида.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331599/
просмотров: 220
Версия для печати
Материалы по теме
Трамп отправился в четырехдневное турне по Ближнему Востоку
Популярные новости
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Куда и&nbsp;почему хотели перенести столицу Кыргызстана: от&nbsp;Джалал-Абада до&nbsp;Балыкчи Куда и почему хотели перенести столицу Кыргызстана: от Джалал-Абада до Балыкчи
Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за&nbsp;помощью Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за помощью
ГКНБ переехал в&nbsp;новое здание в&nbsp;Бишкеке ГКНБ переехал в новое здание в Бишкеке
Бизнес
Собираетесь в&nbsp;Кыргызстан? Подключите eSIM&nbsp;О! онлайн Собираетесь в Кыргызстан? Подключите eSIM О! онлайн
Осталось меньше месяца, чтобы выиграть миллион от&nbsp;Beeline! Осталось меньше месяца, чтобы выиграть миллион от Beeline!
Онлайн-кинотеатр &laquo;Иви&raquo; в&nbsp;MegaTV: новые горизонты для зрителей Онлайн-кинотеатр «Иви» в MegaTV: новые горизонты для зрителей
Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг &laquo;Элдик Банка&raquo; до&nbsp;уровня&nbsp;В Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг «Элдик Банка» до уровня В
4 июня, среда
22:23
Американец проник в резиденцию Трампа. Хотел жениться на внучке президента США Американец проник в резиденцию Трампа. Хотел жениться н...
22:00
Чудаки парковки. По аллеям Дубового парка в Бишкеке ездят машины
21:44
Обеспечение застрахованных кыргызстанцев льготными лекарствами возложили на ФОМС
21:20
Нет верификации возраста. Во Франции три порносайта объявили забастовку
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 июня: в Бишкеке без осадков