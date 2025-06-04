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Общество

Уволена директор Республиканского центра медико-социальной экспертизы

Фото пресс-службы Минтруда. Санталат Мамажусупова

Санталат Мамажусупова освобождена от должности директора Республиканского центра медико-социальной экспертизы. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

По ее данным, соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331596/
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