20:01, 04 июня 2025, Бишкек - 24.kg, Тилебалды ТУКУЕВА
Уволена директор Республиканского центра медико-социальной экспертизы
20:01, 04 июня 2025, Бишкек - 24.kg, Тилебалды ТУКУЕВА
Фото пресс-службы Минтруда. Санталат Мамажусупова
Санталат Мамажусупова освобождена от должности директора Республиканского центра медико-социальной экспертизы. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.
По ее данным, соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.
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