18:01
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Депутаты в первом чтении одобрили законопроект о запрете порносайтов

Депутаты Жогорку Кенеша на заседании обсудили законопроект «О запрете доступа к сайтам, содержащим контент с элементами порнографического характера в интернет-пространстве».

Инициатором выступила группа депутатов — Марлен Маматалиев, Динара Ашимова, Талант Мамытов, Камила Талиева и другие.

Согласно законопроекту, «распространение контента, содержащего элементы порнографического характера, в интернет-пространстве Кыргызской Республики не допускается».

В документе прописано, что:

  • доступ к сайту или к странице сайта порнографического характера должен быть ограничен в течение 24 часов с момента получения требования о совершении таких действий;
  • владелец сайта или страницы должен удалить такой контент в течение 24 часов с момента предъявления соответствующего требования уполномоченным государственным органом;
  • в случае отказа от удаления контента или нарушения времени работа сайта может приостанавливаться сроком до двух месяцев;
  • владелец не вправе создавать новый сайт или страницу сайта в сети Интернет в период приостановления сайта или страницы сайта.

Согласно законопроекту, каждый, кто считает, что контент сайта или страницы сайта содержит элементы порнографического характера, может обратиться в уполномоченный государственный орган.

Кабинету министров в случае принятия закона необходимо создать реестр запрещенных интернет-сайтов, содержащих элементы порнографического характера, доступ к которым будет заблокирован на всей территории КР.

В ходе обсуждения законопроекта депутат Дастан Бекешев напомнил, что в прошлом году депутаты приняли закон о вредном контенте для детей.

«Как этот закон исполняется, уже год прошел? Там была и детская порнография. Нужен ли еще один закон? Того закона недостаточно? Детскую порнографию мы уже запретили, взрослым, может, разрешить под какими-то паролями? В Японии же смотрят, с ума не сошли, развиваются. Пусть сидит дома и себя расслабляет. Вы запрещаете, а он пойдет на улицу искать это», — сказал Бекешев.

Отвечая на вопросы депутата, заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Марат Тагаев отметил, что принятый ранее закон работает и за этот период были оштрафованы два телеканала, которые распространяли вредную для детей информацию.

«Этот закон регулирует телеканалы и онлайн-платформы, прошедшие регистрацию в Кыргызстане. Сайты, которые прошли официальную регистрацию, мы контролируем. Но в этом законопроекте идет речь о тех, кто не проходил регистрацию», — сказал замминистра.

Он добавил, что у операторов связи есть техническая возможность закрыть полностью порносайты, но обойти VPN-систему возможности нет.

По итогам обсуждения депутаты приняли законопроект в первом чтении.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331587/
просмотров: 153
Версия для печати
Материалы по теме
Комитет ЖК поддержал блокировку порносайтов в Кыргызстане в первом чтении
Депутаты ЖК вновь вернулись к вопросу о запрете порносайтов в Кыргызстане
Иноагенты, порносайты, айкос. Что волновало депутатов. Часть I
Запрет порносайтов. Почему это не поможет в борьбе с насилием
В Чуйской области отчим вовлек 10-летнюю падчерицу в порнобизнес
Mastercard и Visa запретили расплачиваться своими картами на Pornhub
МВД не рекомендует кыргызстанцам посещать порносайты
Популярные новости
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Куда и&nbsp;почему хотели перенести столицу Кыргызстана: от&nbsp;Джалал-Абада до&nbsp;Балыкчи Куда и почему хотели перенести столицу Кыргызстана: от Джалал-Абада до Балыкчи
Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за&nbsp;помощью Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за помощью
ГКНБ переехал в&nbsp;новое здание в&nbsp;Бишкеке ГКНБ переехал в новое здание в Бишкеке
Бизнес
Собираетесь в&nbsp;Кыргызстан? Подключите eSIM&nbsp;О! онлайн Собираетесь в Кыргызстан? Подключите eSIM О! онлайн
Осталось меньше месяца, чтобы выиграть миллион от&nbsp;Beeline! Осталось меньше месяца, чтобы выиграть миллион от Beeline!
Онлайн-кинотеатр &laquo;Иви&raquo; в&nbsp;MegaTV: новые горизонты для зрителей Онлайн-кинотеатр «Иви» в MegaTV: новые горизонты для зрителей
Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг &laquo;Элдик Банка&raquo; до&nbsp;уровня&nbsp;В Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг «Элдик Банка» до уровня В
4 июня, среда
17:52
Глава кабмина Адылбек Касымалиев прибыл с рабочим визитом в Таджикистан Глава кабмина Адылбек Касымалиев прибыл с рабочим визит...
17:46
Депутаты в первом чтении одобрили законопроект о запрете порносайтов
17:40
Собираетесь в Кыргызстан? Подключите eSIM О! онлайн
17:38
Ущерб более $80 тысяч. Директор стройкомпании «Оргтехстрой» водворен в СИЗО
17:34
Серьезные недостатки выявили в интернате имени Абдраева, где погиб ребенок