Депутаты в первом чтении одобрили законопроект о запрете порносайтов

Депутаты Жогорку Кенеша на заседании обсудили законопроект «О запрете доступа к сайтам, содержащим контент с элементами порнографического характера в интернет-пространстве».

Инициатором выступила группа депутатов — Марлен Маматалиев, Динара Ашимова, Талант Мамытов, Камила Талиева и другие.

Согласно законопроекту, «распространение контента, содержащего элементы порнографического характера, в интернет-пространстве Кыргызской Республики не допускается».

В документе прописано, что:

доступ к сайту или к странице сайта порнографического характера должен быть ограничен в течение 24 часов с момента получения требования о совершении таких действий;

владелец сайта или страницы должен удалить такой контент в течение 24 часов с момента предъявления соответствующего требования уполномоченным государственным органом;

в случае отказа от удаления контента или нарушения времени работа сайта может приостанавливаться сроком до двух месяцев;

владелец не вправе создавать новый сайт или страницу сайта в сети Интернет в период приостановления сайта или страницы сайта.

Согласно законопроекту, каждый, кто считает, что контент сайта или страницы сайта содержит элементы порнографического характера, может обратиться в уполномоченный государственный орган.

Кабинету министров в случае принятия закона необходимо создать реестр запрещенных интернет-сайтов, содержащих элементы порнографического характера, доступ к которым будет заблокирован на всей территории КР.

В ходе обсуждения законопроекта депутат Дастан Бекешев напомнил, что в прошлом году депутаты приняли закон о вредном контенте для детей.

«Как этот закон исполняется, уже год прошел? Там была и детская порнография. Нужен ли еще один закон? Того закона недостаточно? Детскую порнографию мы уже запретили, взрослым, может, разрешить под какими-то паролями? В Японии же смотрят, с ума не сошли, развиваются. Пусть сидит дома и себя расслабляет. Вы запрещаете, а он пойдет на улицу искать это», — сказал Бекешев.

Отвечая на вопросы депутата, заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Марат Тагаев отметил, что принятый ранее закон работает и за этот период были оштрафованы два телеканала, которые распространяли вредную для детей информацию.

«Этот закон регулирует телеканалы и онлайн-платформы, прошедшие регистрацию в Кыргызстане. Сайты, которые прошли официальную регистрацию, мы контролируем. Но в этом законопроекте идет речь о тех, кто не проходил регистрацию», — сказал замминистра.

Он добавил, что у операторов связи есть техническая возможность закрыть полностью порносайты, но обойти VPN-систему возможности нет.

По итогам обсуждения депутаты приняли законопроект в первом чтении.