Серьезные недостатки выявили в интернате имени Абдраева, где погиб ребенок

После смерти ученика 9-го класса Республиканской музыкальной школы-интерната имени Мукаша Абдраева, сотрудники института омбудсмена провели инспекцию учебного заведения. Об этом сообщила его пресс-служба.
Подростка нашли повешенным в туалете 24 мая 2025 года, ночью. По словам исполняющей обязанности директора школы Гоар Баетовой, ребенок учился в школе с 1-го класса и проживал в интернате. У него не было проблем ни в учебе, ни со сверстниками.
Трагический случай расследует РОВД Первомайского района. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Создана межведомственная комиссия для выяснения обстоятельств, связанных со смертью школьника.
В музыкальной школе обучаются 513 детей с 1-го по 11-й класс, из них 200 проживают в общежитии.
В ходе проверки выяснилось, что в штатном расписании школы нет должностей социального работника, психолога и воспитателей на ночное время.
По словам Гоар Баетовой, в ночную смену остается один воспитатель, который одновременно присматривает и за мальчиками, и за девочками. «У нас нет штатной единицы воспитателя на ночное время. Но мы обязали наших воспитателей дежурить по ночам», — пояснила и. о. директора.
Хотя в уставе учебного заведения указано, что воспитатель несет ответственность за жизнь и здоровье детей, вопрос наличия ночных воспитателей до сих пор не решен.
Кроме того, в учебном заведении отсутствует специальный ящик или журнал, в котором ученики могли бы оставлять свои заявления, жалобы и предложения.
В школе есть видеонаблюдение, однако доступ к просмотру имеет только директор, работающая с 8.00 до 18.00. Охрана не имеет доступа к видеозаписям, соответственно, круглосуточного видеонаблюдения нет.
Институт направил письмо в Министерство культуры и информации с рекомендацией в ближайшее время обеспечить школу психологом и социальными работниками.