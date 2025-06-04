18:01
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Серьезные недостатки выявили в интернате имени Абдраева, где погиб ребенок

После смерти ученика 9-го класса Республиканской музыкальной школы-интерната имени Мукаша Абдраева, сотрудники института омбудсмена провели инспекцию учебного заведения. Об этом сообщила его пресс-служба.

Подростка нашли повешенным в туалете 24 мая 2025 года, ночью. По словам исполняющей обязанности директора школы Гоар Баетовой, ребенок учился в школе с 1-го класса и проживал в интернате. У него не было проблем ни в учебе, ни со сверстниками.

Трагический случай расследует РОВД Первомайского района. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Читайте по теме
Подросток совершил суицид в музыкальном интернате имени Абдраева

Создана межведомственная комиссия для выяснения обстоятельств, связанных со смертью школьника.

В музыкальной школе обучаются 513 детей с 1-го по 11-й класс, из них 200 проживают в общежитии.

В ходе проверки выяснилось, что в штатном расписании школы нет должностей социального работника, психолога и воспитателей на ночное время.

По словам Гоар Баетовой, в ночную смену остается один воспитатель, который одновременно присматривает и за мальчиками, и за девочками. «У нас нет штатной единицы воспитателя на ночное время. Но мы обязали наших воспитателей дежурить по ночам», — пояснила и. о. директора.

Хотя в уставе учебного заведения указано, что воспитатель несет ответственность за жизнь и здоровье детей, вопрос наличия ночных воспитателей до сих пор не решен.

Кроме того, в учебном заведении отсутствует специальный ящик или журнал, в котором ученики могли бы оставлять свои заявления, жалобы и предложения.

В школе есть видеонаблюдение, однако доступ к просмотру имеет только директор, работающая с 8.00 до 18.00. Охрана не имеет доступа к видеозаписям, соответственно, круглосуточного видеонаблюдения нет.

Институт направил письмо в Министерство культуры и информации с рекомендацией в ближайшее время обеспечить школу психологом и социальными работниками.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331583/
просмотров: 307
Версия для печати
Материалы по теме
Омбудсмен призвала усилить меры по профилактике домашнего насилия
Институт акыйкатчи проводит мониторинг переводного экзамена по госязыку в школах
В 2025 году омбудсмену от обвиняемых и осужденных поступило 20 жалоб на пытки
Гематома у Султанбая Айжигитова. Врачи заполнили форму Стамбульского протокола
Сотрудники аппарата омбудсмена не могут зафиксировать побои пострадавшего
Задержан отчим девочки, заявившей об изнасиловании. Акыйкатчи следит за делом
Омбудсмен просит Военную прокуратуру расследовать драку в спецназе «Илбирс»
Омбудсмен призвала обеспечить безопасность в детских домах
Омбудсмен призывает суды ограничить необоснованные заключения под стражу
Учителей заставляют выходить на субботники. В ЖК обратились к акыйкатчи
Популярные новости
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Куда и&nbsp;почему хотели перенести столицу Кыргызстана: от&nbsp;Джалал-Абада до&nbsp;Балыкчи Куда и почему хотели перенести столицу Кыргызстана: от Джалал-Абада до Балыкчи
Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за&nbsp;помощью Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за помощью
ГКНБ переехал в&nbsp;новое здание в&nbsp;Бишкеке ГКНБ переехал в новое здание в Бишкеке
Бизнес
Собираетесь в&nbsp;Кыргызстан? Подключите eSIM&nbsp;О! онлайн Собираетесь в Кыргызстан? Подключите eSIM О! онлайн
Осталось меньше месяца, чтобы выиграть миллион от&nbsp;Beeline! Осталось меньше месяца, чтобы выиграть миллион от Beeline!
Онлайн-кинотеатр &laquo;Иви&raquo; в&nbsp;MegaTV: новые горизонты для зрителей Онлайн-кинотеатр «Иви» в MegaTV: новые горизонты для зрителей
Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг &laquo;Элдик Банка&raquo; до&nbsp;уровня&nbsp;В Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг «Элдик Банка» до уровня В
4 июня, среда
17:52
Глава кабмина Адылбек Касымалиев прибыл с рабочим визитом в Таджикистан Глава кабмина Адылбек Касымалиев прибыл с рабочим визит...
17:46
Депутаты в первом чтении одобрили законопроект о запрете порносайтов
17:40
Собираетесь в Кыргызстан? Подключите eSIM О! онлайн
17:38
Ущерб более $80 тысяч. Директор стройкомпании «Оргтехстрой» водворен в СИЗО
17:34
Серьезные недостатки выявили в интернате имени Абдраева, где погиб ребенок