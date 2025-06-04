В Бишкеке оштрафовали жителей массивов. Сжигали траву и мусор

Мэрия в очередной раз выявила факт сжигания травы. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

С 31 мая по 2 июня сотрудники мэрии оштрафовали пять человек за несанкционированное сжигание отходов и травы на сумму 7 тысяч 500 сомов. Кроме того, власти города установили два факта подпала травы. С жителями жилмассивов провели разъяснительные работы о последствиях сжигания мусора и сухотравья и влияния таких действий на экологию.

Отмечается, что после поступивших жалоб сотрудники мэрии проверили кафе «Бахчай» на предмет сжигания запрещенных предметов. Они установили, что в заведении функционирует гидрофильтр, а также используется древесный уголь и дрова. В ходе рейдов также проверили завод «Меади» на улице Ленина, 58а в жилмассиве «Восток». Сжигание запрещенных предметов не выявили, но зафиксировали факт загрязнения дороги. Заводу выписали штраф на 23 тысячи сомов.

Власти города просят не избавляться от отходов и скошенной травы путем сжигания. Если вы стали свидетелем подобных нарушений, просим отправлять фото- и видеофиксацию по номеру: 0996757371 на WhatsApp.