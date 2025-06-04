В Бишкеке оштрафовали жителей массивов. Сжигали траву и мусор

Мэрия в очередной раз выявила факт сжигания травы. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.
С 31 мая по 2 июня сотрудники мэрии оштрафовали пять человек за несанкционированное сжигание отходов и травы на сумму 7 тысяч 500 сомов. Кроме того, власти города установили два факта подпала травы. С жителями жилмассивов провели разъяснительные работы о последствиях сжигания мусора и сухотравья и влияния таких действий на экологию.
Власти города просят не избавляться от отходов и скошенной травы путем сжигания. Если вы стали свидетелем подобных нарушений, просим отправлять фото- и видеофиксацию по номеру: 0996757371 на WhatsApp.