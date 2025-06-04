21:06
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

В МТУ «Маевка» и «Пригородное» сливают сточные воды. Мэрия выписала штрафы

Сотрудники мэрии выявили семь случаев сброса сточных вод в МТУ «Маевка» и «Пригородное» за май. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Факт слива сточных вод зафиксировали на улицах Набережная, Полевая, Юбилейная, Гагарина, Логвиненко и Кустанайская в этих МТУ.


Нарушителям выписали штраф в размере 50 тысяч сомов и выдали предписание об устранении последствий слива. Муниципальная инспекция провела разъяснительную работу рекомендательного характера касательно установки очистных сооружений для обработки сточных вод.

Отмечается, с начала 2025 года мэрия Бишкека установила 93 факта спуска канализационных и сточных вод в водоотводные сооружения, по которым наложены штрафы на 826 тысячи 500 сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331578/
просмотров: 192
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке оштрафовали жителей массивов. Сжигали траву и мусор
Мэрия до 15 июня обещает открыть участок по проспекту Чингиза Айтматова
Бишкек готовит новые правила для электросамокатов. Бизнес приглашают обсудить
В Бишкеке планируется расширение дороги на пересечении Чуй — Курманджан Датки
В Бишкеке на рынке «Мадина» оштрафовали владельцев кафе за антисанитарию
Горячую воду в квартиры Бишкека начнут подавать с 1 июня
Учеников школы № 70 в Бишкеке переводят в другое здание. Комментарий мэрии
В Бишкеке скончался участник Великой Отечественной войны Петр Хищенко
Мэрии Бишкека вернули детский сад стоимостью почти 250 миллионов сомов
В Бишкеке начался снос заборов: жители недовольны, произошли стычки с милицией
Популярные новости
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Куда и&nbsp;почему хотели перенести столицу Кыргызстана: от&nbsp;Джалал-Абада до&nbsp;Балыкчи Куда и почему хотели перенести столицу Кыргызстана: от Джалал-Абада до Балыкчи
Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за&nbsp;помощью Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за помощью
ГКНБ переехал в&nbsp;новое здание в&nbsp;Бишкеке ГКНБ переехал в новое здание в Бишкеке
Бизнес
Собираетесь в&nbsp;Кыргызстан? Подключите eSIM&nbsp;О! онлайн Собираетесь в Кыргызстан? Подключите eSIM О! онлайн
Осталось меньше месяца, чтобы выиграть миллион от&nbsp;Beeline! Осталось меньше месяца, чтобы выиграть миллион от Beeline!
Онлайн-кинотеатр &laquo;Иви&raquo; в&nbsp;MegaTV: новые горизонты для зрителей Онлайн-кинотеатр «Иви» в MegaTV: новые горизонты для зрителей
Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг &laquo;Элдик Банка&raquo; до&nbsp;уровня&nbsp;В Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг «Элдик Банка» до уровня В
4 июня, среда
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 июня: в Бишкеке без осадков Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 июня: в Бишкеке без о...
20:43
В МТУ «Маевка» и «Пригородное» сливают сточные воды. Мэрия выписала штрафы
20:24
Астрономам впервые удалось получить самые детализированные изображения Солнца
20:15
В Бишкеке в прокат выходит кыргызская мелодрама «Сагынам»
20:01
Уволена директор Республиканского центра медико-социальной экспертизы