В МТУ «Маевка» и «Пригородное» сливают сточные воды. Мэрия выписала штрафы

Сотрудники мэрии выявили семь случаев сброса сточных вод в МТУ «Маевка» и «Пригородное» за май. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Факт слива сточных вод зафиксировали на улицах Набережная, Полевая, Юбилейная, Гагарина, Логвиненко и Кустанайская в этих МТУ.









Нарушителям выписали штраф в размере 50 тысяч сомов и выдали предписание об устранении последствий слива. Муниципальная инспекция провела разъяснительную работу рекомендательного характера касательно установки очистных сооружений для обработки сточных вод.

Отмечается, с начала 2025 года мэрия Бишкека установила 93 факта спуска канализационных и сточных вод в водоотводные сооружения, по которым наложены штрафы на 826 тысячи 500 сомов.