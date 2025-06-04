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Общество

Многокилометровые очереди на границе Узбекистана и Казахстана

На пограничных переходах между Узбекистаном и Казахстаном скопились сотни легковых автомобилей. По данным изданий «Газета.uz» и Orda.kz, люди проводят в очередях по 6–8 часов под открытым солнцем, без доступа к питьевой воде, еде и туалетам.

Очевидцы утверждают, что очередь почти не двигается: за несколько часов границу пересекли лишь единицы машин. Наиболее тяжелая ситуация наблюдается на казахстанской стороне, где, по словам водителей, за «ускоренный» проход якобы требуют от 5 до 15 тысяч рублей.

«Узбекская сторона работает стабильно, там движение есть. А вот на казахстанской стороне застряли все. Ни воды, ни условий, и при этом еще и поборы», — рассказал один из очевидцев корреспондентам Orda.kz.

Казахстанские пограничники на момент публикации не дали официальных комментариев по ситуации. Тем временем Узбекистан усилил работу на своих КПП, однако очередь не уменьшается.

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Как напоминают СМИ, 30 мая прошла рабочая встреча представителей двух стран. Тогда стороны договорились перенаправить грузопотоки, чтобы разгрузить загруженные участки границы. С июня 2025 года также планируется внедрение электронной системы очередей для автотранспорта.

Несмотря на эти меры, проблема сохраняется. Люди остаются в ожидании часами, жалуются на вымогательства и просят вмешательства властей, — пишут СМИ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331576/
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