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Общество

Росавиация отказала в выдаче допуска на авиарейсы Нижний Новгород — Бишкек

Росавиация отказала в выдаче допуска на авиарейсы Нижний Новгород — Бишкек. Об этом говорится в решении ведомства.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Уточняется, что авиаперевозчику Red Wings отказано в выдаче временного допуска на регулярные авиарейсы из Нижнего Новгорода в столицу Кыргызстана.

Компания запрашивала допуск на выполнение рейсов два раза в неделю. Согласно документу Росавиации, постоянные допуски на это направление есть у компаний «Сибирь» и «Северный ветер», однако в действующем расписании нижегородского аэропорта рейсов в аэропорт «Манас» нет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331569/
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