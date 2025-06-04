5 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 56;

9.00-17.00 — отрезки улиц Киевской, Турусбекова, Сыдыкова, Уметалиева, Шевченко, микрорайон «Джал-23», улица Курчатова, жилмассив «Киргизия-1» (улицы Кожомкулова, Карельская, Парковая, Онежская, жилмассив «Ынтымак» (улицы Адбрахманова, Чон-Арык, Азия, Эркин, Жениш, Улан), жилмассив «Арча-Бешик», улица Руставели, 93, проспект Жибек Жолу, 462, жилмассив «Ак-Тилек» (улицы Ак-Тилек-4, −3), микрорайон «Достук», 10/1, отрезки улиц Козу-Баглан, Азаттык, Республиканской, Мидина, Мыскал, Долон, Насыйкат, Акжолтой, Максат, Кенеш, Жеткинчек, Алтын-Бешик, село Пригородное (улицы Юбилейная, Островского, Горького, Первомайская, Маяковского, Садовая, Космонавт, Береговая, Широкая, 8 Марта, Марата, Дорожная, Гагарина, Сибирская, Арсланбаб, Строительная, Лесная, Новая, Ынтымак, Нижняя, Ленская, БЧК);

9.00-11.00 — отрезки улиц Турусбекова, Шевченко;

11.00-14.00 — отрезки улицы Турусбекова, проспекта Чуй;

14.30-17.00 — отрезки улиц Горького, Панфилова, Кулатова, Ашхабадской, Темирова, переулки Ошский, Чехова, улица Ашхабадская;

9.00-12.00 — отрезки улиц Логвиненко, Орозбекова, Серова, Курганской, переулок Донской;

11.00-18.00 — село Озерное (улица Кыял);

12.45-17.00 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Васильева.

2 Нарынская область