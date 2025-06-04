Как исключить человеческий фактор при приеме языкового экзамена, придумали в РФ

Министерство науки и высшего образования России разработает специальную цифровую платформу, которая исключает человеческий фактор при приеме экзамена по русскому языку у мигрантов. Об этом сообщил замглавы ведомства Константин Могилевский.

По его словам, ведется опытная эксплуатация специальной цифровой платформы, полностью исключающей человеческий фактор при приеме экзамена.

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Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что чиновники должны принять меры по недопущению организации незаконной миграции в вузах.

В ведомстве также уточнили, что параллельно совершенствуется сам экзамен. Правительство России утвердило разработанные изменения в положение о проведении экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации. Нововведения включают ежемесячное обновление заданий экзаменационных вариантов и отказ от прежней практики их размещения в открытом доступе.

Сейчас экзамен для иностранных граждан по русскому языку, истории России и основам российского законодательства проводится 92 государственными учреждениями, перечень которых утвержден распоряжением правительства. Среди этих учреждений 88 вузов.