Работодатели в КР заплатили 5 миллионов сомов за нарушения прав сотрудников

С начала 2025 года работодатели в Кыргызстане выплатили почти 5 миллионов сомов штрафов и компенсаций за нарушения трудового законодательства. Об этом сообщили в Службе по контролю и надзору за соблюдением трудового законодательства при Минтруде.

По итогам плановых и внеплановых проверок, проведенных с января по май текущего года, общая сумма назначенных выплат составила 4 миллиона 949 тысяч 672 сома.

Из них 4 миллиона 380 тысяч 672 сома работодатели выплатили в качестве компенсаций работникам за нарушение их трудовых прав.

Как уточнили в ведомстве, эти средства направлены, в частности, на восстановление прав сотрудников, работавших без заключения трудового договора, уволенных без законных оснований или получивших производственные травмы.

Наиболее распространенные нарушения:

отсутствие трудовых договоров;

невыдача трудовых книжек;

нарушение условий труда и порядка оплаты;

несоблюдение норм охраны труда;

несвоевременное информирование о несчастных случаях на производстве и уклонение от выплат.

Работодателям выданы предписания об устранении нарушений. Кроме того, служба продолжает информационно-разъяснительную работу для предотвращения подобных случаев в будущем.