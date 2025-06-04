Прибыль финсектора Кыргызстана увеличилась вдвое и побила исторический рекорд

В первом квартале 2025 года предприятия финансового сектора Кыргызстана показали рекордную прибыль — 15,9 миллиарда сомов, что вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете.

По официальным данным, в январе – марте в стране действовало 546 организаций финансового сектора: Национальный банк, 21 коммерческий банк, 507 небанковских финансово-кредитных учреждений и 17 страховых компаний. В секторе занято около 30 тысяч человек.

Основной вклад в рост прибыли внес банковский сектор — его совокупная прибыль составила 14,6 миллиарда сомов, почти втрое больше, чем годом ранее. Существенный рост также продемонстрировали страховые организации: их сальдированная прибыль увеличилась более чем в два раза — с 46,5 миллиона до 109,2 миллиона сомов.

Среди факторов, повлиявших на рост финансовых показателей, отмечается стремительное расширение клиентской базы. На конец марта количество клиентов превысило 17 миллионов, что на 4,5 миллиона больше, чем годом ранее. Эксперты связывают это с развитием мобильного банкинга и ростом спроса на страховые продукты.

Вместе с тем не все игроки рынка оказались в плюсе: около 16 процентов организаций понесли убытки, а 57 процентов показали прибыль.

Национальный банк продемонстрировал наибольший прирост доходности среди всех участников сектора.