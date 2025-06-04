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Общество

На парковках Бишкека есть только 94 места для маломобильных людей

В Бишкеке только 94 парковочных места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщил депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

По его словам, мэрия Бишкека ответила на его запрос о количестве специализированных парковок для маломобильных граждан.

Муниципалитет сообщил, что сейчас на территории Бишкека работает 47 муниципальных парковок. На каждой из них предусмотрено по 2 парковочных места для лиц с ограниченными возможностями здоровья. То есть всего 94.

Но соответствующие знаки установлены только на парковке по улице Шопокова. Однако городские власти заверяют, что работа по нанесению разметки и установке знаков на других улицах, вблизи магазинов, учреждений и рынков, «в активной стадии реализации».

Дополнительно, мэрия разрабатывает план по модернизации парковочной системы. Среди приоритетных направлений — цифровизация процесса, увеличение общего числа парковочных мест и расширение количества специальных мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, что лица с инвалидностью I и II групп имеют право на бесплатное пользование всеми муниципальными парковками столицы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331546/
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