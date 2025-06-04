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Общество

Близится к завершению строительство магистрального водопровода в Чолпон-Ате

Близится к завершению строительство магистрального водопровода в Чолпон-Ате. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, финансовые средства на замену магистрального водопровода Чолпон-Аты в 2024 году предусмотрены по статье «Капитальные вложения» республиканского бюджета. На сегодня выполнено 98 процентов строительных работ. Полное завершение проекта запланировано на вторую половину июня 2025-го.

Заместитель председателя кабинета министров — министр сельского хозяйства Бакыт Торобаев ознакомился с ходом работ.

Минсельхоза
Фото Минсельхоза. Магистральный водопровод

На сегодня смонтировано 4 километра стальных труб. Кроме того, установлены 16 камер, 54 колодца, 14 подземных переходов, 19 пожарных гидрантов.

Обеспечение населения чистой питьевой водой осуществляется путем замены старых водопроводов новыми.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331542/
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