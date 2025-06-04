14:51
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Мэрия до 15 июня обещает открыть участок по проспекту Чингиза Айтматова

В интервью 24.kg вице-мэр Бишкека Жамалбек Ырсалиев сообщил, что на участке по проспекту Чингиза Айтматова — от Южной магистрали до резиденции президента «Ынтымак Ордо» — начали укладку второго слоя асфальта.

По его словам, все работы на этом отрезке планируется завершить к 15 июня и дорогу откроют для движения.

«Задержка возникла из-за споров вокруг сноса заборов частных домов, которые мешали реконструкции», — отметил Жамалбек Ырсалиев.

Читайте по теме
Расширение проспекта Айтматова: теперь и заезд закрыли

Он также добавил, что на сегодня остаются незавершенными тротуар и велодорожка, однако подрядчик уже приступил к их обустройству.

Напомним, проспект Чингиза Айтматова реконструируют в рамках масштабной дорожной кампании, которую мэрия стремится завершить до начала учебного года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331527/
просмотров: 536
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкек готовит новые правила для электросамокатов. Бизнес приглашают обсудить
В Бишкеке планируется расширение дороги на пересечении Чуй — Курманджан Датки
Ремонт дорог в Оше. Часть улицы Кокум-Бий закроют на четыре дня
Ремонт дорог в Бишкеке. На реабилитацию закрываются два перекрестка
Бишкек — Кант — Токмак: поручено до середины июня уложить первый слой асфальта
Ремонт дорог в Бишкеке. Закрывается еще один участок бульвара Молодой Гвардии
В Бишкеке на рынке «Мадина» оштрафовали владельцев кафе за антисанитарию
Опережая график. Сегодня в Бишкеке откроют участок дороги на проспекте Чуй
Горячую воду в квартиры Бишкека начнут подавать с 1 июня
Ремонт дорог в Бишкеке. Открыт участок проспекта Жибек Жолу
Популярные новости
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Куда и&nbsp;почему хотели перенести столицу Кыргызстана: от&nbsp;Джалал-Абада до&nbsp;Балыкчи Куда и почему хотели перенести столицу Кыргызстана: от Джалал-Абада до Балыкчи
Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за&nbsp;помощью Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за помощью
ГКНБ переехал в&nbsp;новое здание в&nbsp;Бишкеке ГКНБ переехал в новое здание в Бишкеке
Бизнес
Осталось меньше месяца, чтобы выиграть миллион от&nbsp;Beeline! Осталось меньше месяца, чтобы выиграть миллион от Beeline!
Онлайн-кинотеатр &laquo;Иви&raquo; в&nbsp;MegaTV: новые горизонты для зрителей Онлайн-кинотеатр «Иви» в MegaTV: новые горизонты для зрителей
Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг &laquo;Элдик Банка&raquo; до&nbsp;уровня&nbsp;В Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг «Элдик Банка» до уровня В
Электронная запись в&nbsp;школу через MegaPay: стартовал второй этап Электронная запись в школу через MegaPay: стартовал второй этап
4 июня, среда
14:50
Женщине сломали нос и кости лица. Пострадавшей предоставили бесплатного адвоката Женщине сломали нос и кости лица. Пострадавшей предоста...
14:33
На обеспечение населенных пунктов питьевой водой направят $250 миллионов
14:26
Сети, ружье, икра и рыба. Иссык-Кульская милиция по наводке вышла на браконьеров
14:23
В России преступность среди детей мигрантов выросла на 13 процентов — СК
14:13
Материалы по участкам экс-мэра Оша Мырзакматова переданы в ГКНБ для проверки