Мэрия до 15 июня обещает открыть участок по проспекту Чингиза Айтматова

В интервью 24.kg вице-мэр Бишкека Жамалбек Ырсалиев сообщил, что на участке по проспекту Чингиза Айтматова — от Южной магистрали до резиденции президента «Ынтымак Ордо» — начали укладку второго слоя асфальта.

По его словам, все работы на этом отрезке планируется завершить к 15 июня и дорогу откроют для движения.

«Задержка возникла из-за споров вокруг сноса заборов частных домов, которые мешали реконструкции», — отметил Жамалбек Ырсалиев.

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Он также добавил, что на сегодня остаются незавершенными тротуар и велодорожка, однако подрядчик уже приступил к их обустройству.

Напомним, проспект Чингиза Айтматова реконструируют в рамках масштабной дорожной кампании, которую мэрия стремится завершить до начала учебного года.