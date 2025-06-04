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Общество

Работаем в режиме штурма: мэрия Бишкека спешит с ремонтом дорог к 1 сентября

Лето в Бишкеке — это не только жара, но и сезон активных дорожных работ. В этом году масштаб реконструкций и ремонтов серьезный и вызывает массу нареканий: техника работает почти во всех районах, улицы перекрывают, а водители с трудом перемещаются по городу в постоянных пробках.

24.kg встретилось с вице-мэром столицы Жамалбеком Ырсалиевым на одном из объектов — на улице Медерова. Мы поговорили о сроках сдачи, качестве дорог, проблемных участках, поливе, сносе заборов, троллейбусах, парковках и о том, почему городские власти «работают в режиме штурма», чтобы успеть до начала учебного года.  

— В 2025 году мэрия буквально везде ремонтирует дороги. Сколько километров новых улиц получит столица?

— Мы находимся на улице Медерова. Ее протяженность — 2 километра 820 метров, от улицы 7 Апреля до Панфилова. Работы ведет подрядная организация.

  • Проспект Жибек Жолу — от улицы Курманджан Датки до Лермонтова — 1 километр 800 метров;

  • бульвар Молодой Гвардии — почти 1 километр 900 метров;

  • проспект Шабдана Баатыра — тоже от улицы Курманджан Датки до Лермонтова — 1 километр 700 метров;

  • улица Московская — от бульвара Молодой Гвардии до улицы Фучика — 1 километр;

  • улица Льва Толстого — от Элебаева до Акиева — 3 километра 340 метров;

  • улица Кара-Дарьинская — в прошлом году не закончили, в этом году уже почти готовы открыть. Там протяженность — больше километра;

  • улица Бакаева — там работает «Дорстрой»;

  • Токтоналиева — новая улица, идет вверх;

  • улица Ахунбаева — до Ауэзова — 3 километра 300 метров.

Также у нас есть муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис», которое сейчас работает еще на 38 улицах и 27 тротуарах.

— Горожане жалуются — перекрывают параллельные улицы и нет альтернативных проездов. Пробки бешеные. Это как-то продумывается?

— От лица мэрии приносим извинения — действительно, тяжело. Но поймите, мы работаем в сжатые сроки. У нас задача — до 31 августа все закончить, чтобы с началом учебного года дороги открыли.

Да, приходится перекрывать. Но зато потом город получит качественные улицы. По стандартам. По ГОСТу.

— А что с качеством? Бывает, дорогу сделали, а через год от нее ничего не осталось...

— Согласен, были такие случаи. Например, улица Ауэзова подвела нас. Но подрядчики несут ответственность. У нас теперь гарантия минимум три года. С той же Ауэзова подрядчик вернул нам 9 миллионов сомов из 17 миллионов, которые мы им выплатили. Работаем строго по контрактам и по закону.

— Что с троллейбусами? Вы обещали, что их переоборудуют в электробусы.

— Так и есть. Сейчас китайские компании работают — два троллейбуса переделывают в электробусы. Кроме того, поступили 23 новых электробуса, а всего в этом году получим 123. И два депо полностью отремонтировали. Транспортная реформа идет.

— Проект переноса железной дороги из центра на объездную еще в силе?

— Предложение от China Road есть, рассматриваем. Но окончательное решение пока не принято.

— А что с поливом? Жара, а трава сохнет. Будут проблемы?

— По поручению мэра ведутся комплексные работы — не только дороги, но и ирригация. По той же улице Медерова, например, задержка не просто так — там нашли старую трубу от ТЭЦ, которой 70 лет. Воду, канализацию — все меняем. Это основа. Мы не просто асфальт кидаем — мы все меняем.

— Снос заборов — очень больная тема. Когда поставят точку?

— Да, болезненный вопрос. Я сам из Нарына, наш дом тоже попал под снос — половину снесли. Родительский дом, где вырос. Понимаю всех. Но это ради будущего столицы.

Есть обязательства: если объект на красной линии и предусмотрено расширение, владелец обязан освободить участок. Без компенсации. Такое было на проспекте Чингиза Айтматова, у кафе «Рахат».

Жамалбек Ырсалиев

Но если по закону положена компенсация, пусть идут в суд. Через суд компенсируем. Все в рамках закона. Люди начали понимать, особенно по улицам Горького, Медерова, освобождают сами.

— Вдоль новых дорог появилось много «кармашков». Это инициатива мэрии?

— Да, чтобы был порядок с парковкой. Предлагаем бизнесу обустроить парковки у своих входов. Если не делают, тогда мы через «Бишкекские стоянки» все сделаем сами и сдадим в аренду. Это и поддержка бизнеса, и порядок в городе.

— А что с тротуарами? Все красиво, но иногда кажется, что пешеходы у вас на втором месте.

— Да, бывает. Не все идеально. Но в этом году мы построим 12 тысяч 700 квадратных метров новых тротуаров. Следим, чтобы были и удобные бордюры, и безопасные зоны. Работаем над этим. Ошибки есть, но мы их исправляем.

Приходите еще — покажем все на месте. Спасибо горожанам за терпение. Все делается ради них. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331524/
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