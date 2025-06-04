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Общество

Нет верификации возраста. Во Франции три порносайта объявили забастовку

Во Франции три порносайта объявили забастовку. Власти заявили, что зрителей «взяли в заложники». Решение об их закрытии приняла компания Aylo — владелец сайтов Pornhub, YouPorn и RedTube, сообщает Reuters.

Это стало протестом против нового требования властей Франции тщательнее верифицировать возраст пользователей. Вместо видео на этих сайтах пользователи с 4 июня будут видеть обращение Aylo против новых правил.

По данным властей, ежемесячно порносайты посещают 19,1 миллиона французов, из них 2,3 миллиона, или 12 процентов, — несовершеннолетние. Сейчас им достаточно нажать кнопку о том, что они старше 18 лет, чтобы открыть контент для взрослых. Париж требует ужесточить контроль.

Замминистра по цифровым вопросам Франции Клара Шаппаз обвинила компанию Aylo в том, что та «взяла в заложники» французов, смотрящих порно, и допустила полный уход фирмы из страны.

«Требование к порносайтам проверять возраст пользователей не стигматизирует взрослых, а защищает наших детей», — сказала она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331480/
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