Жители Тонского района пообещали прекратить незаконную ловлю рыбы и отдали лодки

Жители Тонского района пообещали прекратить незаконную ловлю рыбы и отдали свои моторные лодки в отделение милиции. Об этом сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

Отмечается, что такие действия стали результатом профилактической работы, проведенной сотрудниками Тонского РОВД в рамках исполнения указа президента Садыра Жапарова и поручений руководства МВД.

Сельчанам напомнили об ответственности за эксплуатацию природных ресурсов и важности сохранения экосистемы озера.

В органах милиции считают, что подобные добровольные решения — пример гражданской сознательности. Работа по защите экологической безопасности озера будет продолжена.

Напомним, ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев во время визита в Иссык-Кульскую область потребовал от силовых структур решительных действий по борьбе с браконьерством. Он подчеркнул, что экология озера должна быть под особой защитой государства, и нарушители будут строго наказываться.