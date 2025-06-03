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Общество

Кыргызстанские учителя приняли участие в проекте «Пушкинский Петербург»

Кыргызстанские учителя и школьники приняли участие в образовательном проекте «Пушкинский Петербург». Об этом сообщили в посольстве России в Бишкеке.

Россотрудничества
Фото Россотрудничества

Уточняется, что в Санкт-Петербурге завершилась культурно-образовательная программа «Пушкинский Петербург», организованная городским комитетом по внешним связям при поддержке Россотрудничества. В программе приняли участие 74 делегата из 12 стран мира: ученики, учителя русского языка и литературы, директора школ, носящих имя Александра Пушкина и преподаватели университетов.

Состоялись лекции и встречи с ведущими специалистами — исследователями пушкинского наследия.

Кыргызстан представили преподаватели и ученики школ Бишкека, Оша, Баткенской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Чуйской областей.

«Благодаря этой программе мы близко познакомились с городом, где жил, работал и творил Александр Сергеевич Пушкин. Мы побывали в домах и квартирах, где поэт жил, местах, которые он посещал, и которые отражены в его произведениях. Невероятные впечатления произвел Царскосельский лицей — святыня русской словесности, источник вдохновения великого поэта. Это было настоящее прикосновение к истории, к духу юности, дружбы, мечты и гения. Сердечно благодарю организаторов и экскурсоводов за увлекательный рассказ, бережное отношение к наследию и за возможность почувствовать атмосферу той эпохи, когда рождалась великая русская поэзия», — рассказала педагог из Кызыл-Кии Канисакан Токурова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331284/
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