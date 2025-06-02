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Общество

Экс-главу казыята города Ош Мирлана Токтомушева вновь взяли под стражу

Ошский областной суд принял решение о повторном заключении под стражу бывшего главу местного казыята Мирлана Токтомушева до 18 июня. Пресс-служба суда подтвредила, что постановление городского суда отменили.

По ее данным, Мирлан Токтомушев будет содержаться в следственном изоляторе ГКНБ по Ошской области до 18 июня.

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Ранее Токтомушева и других сотрудников казыята задержали по подозрению в незаконном сборе денег с мечетей и медресе.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

23 мая Ошский городской суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331264/
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