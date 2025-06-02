Что стало с «Апамдын каттамасы» и куда перенесли торговлю

Легендарная закусочная «Апамдын каттамасы», расположенная на старой трассе Бишкек — Иссык-Куль, недалеко от местности Холодная вода, снесена. Место, где тысячи туристов останавливались, чтобы попробовать национальную лепешку с луком и попить чай с молоком из самовара, возникло стихийно и функционировало без официального разрешения.

По словам предпринимателей, снос обусловлен близким расположением кафе к железной дороге, что нарушало правила безопасности. В результате проверок Службы по земельному и водному надзору было выявлено 24 незаконно размещенных объекта, на которые наложены административные штрафы на общую сумму 60 тысяч сомов. В настоящее время демонтаж объектов практически завершен.

Власти приняли решение перенести торговлю в более безопасное и организованное место. Согласно заявлению министерства транспорта и коммуникаций, для продавцов каттамы выделен участок возле села Чолок на объездной дороге. Целью является создание современного и удобного места для посетителей, соответствующего всем требованиям безопасности.

Госстрой разработал эскизы новых точек общепита, которые соответствуют современным стандартам и архитектурным требованиям. Новые кафе построены на выделенных участках и станут частью организованной инфраструктуры для туристов.