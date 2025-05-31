19:23
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

ГКНБ переехал в новое здание в Бишкеке

Сегодня состоялась официальная церемония передачи старого здания центрального аппарата Государственного комитета национальной безопасности на баланс государства. Это событие ознаменовало переезд ведомства в новое, современное здание, сообщил пресс-служба ГКНБ.

Камчыбек Ташиев отметил, что в старом здании центрального аппарата ГКНБ проработал четыре года восемь месяцев, принимая важные государственные решения и неся ответственность за разработку и принятие стратегических решений.

По его словам, новое здание центрального аппарата ГКНБ построено в соответствии со стандартами и оснащено необходимым оборудованием для обеспечения комфортных условий работы сотрудников спецслужб. Переезд, подчеркнул Качыбек Ташиев, отражает стремление комитета к дальнейшей модернизации.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев официально снял фасадную вывеску (адресную табличку) с бывшего здания центрального аппарата. В присутствии личного состава почетный караул торжественно перенес знамя комитета в новое здание.

В госкомитете заверили, что ГКНБ продолжит выполнение своих задач по обеспечению национальной безопасности в соответствии с законом, сохраняя приверженность принципам профессионализма, ответственности и государственной службы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331120/
просмотров: 1389
Версия для печати
Материалы по теме
Камчыбек Ташиев дал главе Минтранса последнее предупреждение
Задержан активный член ОПГ под псевдонимом Пипи
Ташиев: Президент лично объехал Иссык-Куль и нашел сети — меры будут жесткими
Мошенничество. Задержан директор Кара-Суйского департамента аграрного развития
Глава ГКНБ посетил предприятия на территории бывшего завода имени Фрунзе
«Клооп»: На допросе находятся действующая и бывшая журналистки издания
В доме журналистки «Клоопа» провели обыск. Ее забрали на допрос
Задержана бывший директор столичной школы № 29
Камчыбек Ташиев рассказал, почему наказаны фигуранты кемпир-абадского дела
Камчыбек Ташиев: Источник Чечме полностью перешел Кыргызстану
Популярные новости
Государственные аптеки в&nbsp;Кыргызстане. Адреса в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;других городах Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
Среди трудовых мигрантов лучшее знание русского языка демонстрируют кыргызстанцы Среди трудовых мигрантов лучшее знание русского языка демонстрируют кыргызстанцы
Каждая пятая женщина в&nbsp;селе Кыргызстана не&nbsp;имеет доступа к&nbsp;личной гигиене Каждая пятая женщина в селе Кыргызстана не имеет доступа к личной гигиене
В&nbsp;Кыргызстане электросамокаты и&nbsp;мопеды обяжут регистрировать и&nbsp;получать права В Кыргызстане электросамокаты и мопеды обяжут регистрировать и получать права
Бизнес
Теперь в&nbsp;приложении BakAi мгновенные международные переводы по&nbsp;системе Visa Теперь в приложении BakAi мгновенные международные переводы по системе Visa
Манты из&nbsp;Кыргызстана покоряют Америку Манты из Кыргызстана покоряют Америку
Что нельзя писать при переводе с&nbsp;карты на&nbsp;карту: предупреждает Octobank Что нельзя писать при переводе с карты на карту: предупреждает Octobank
MEGA подключилась к&nbsp;будущему: оператор стал партнером KIT FORUM 2025 MEGA подключилась к будущему: оператор стал партнером KIT FORUM 2025
31 мая, суббота
18:56
Фильм из Кыргызстана покажут на Шанхайском международном кинофестивале Фильм из Кыргызстана покажут на Шанхайском международно...
18:25
В Бишкеке открылся V Международный детский фольклорный фестиваль «Наристе»
18:16
ГКНБ переехал в новое здание в Бишкеке
17:59
Количество разводов в Кыргызстане выросло почти на 6 процентов
17:17
Команда Садыра Жапаров одержала три победы на футбольном турнире «Мурас»