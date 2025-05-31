ГКНБ переехал в новое здание в Бишкеке

Сегодня состоялась официальная церемония передачи старого здания центрального аппарата Государственного комитета национальной безопасности на баланс государства. Это событие ознаменовало переезд ведомства в новое, современное здание, сообщил пресс-служба ГКНБ.

Камчыбек Ташиев отметил, что в старом здании центрального аппарата ГКНБ проработал четыре года восемь месяцев, принимая важные государственные решения и неся ответственность за разработку и принятие стратегических решений.

По его словам, новое здание центрального аппарата ГКНБ построено в соответствии со стандартами и оснащено необходимым оборудованием для обеспечения комфортных условий работы сотрудников спецслужб. Переезд, подчеркнул Качыбек Ташиев, отражает стремление комитета к дальнейшей модернизации.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев официально снял фасадную вывеску (адресную табличку) с бывшего здания центрального аппарата. В присутствии личного состава почетный караул торжественно перенес знамя комитета в новое здание.

В госкомитете заверили, что ГКНБ продолжит выполнение своих задач по обеспечению национальной безопасности в соответствии с законом, сохраняя приверженность принципам профессионализма, ответственности и государственной службы.