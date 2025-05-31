Массовое отравление в Таласе: 12 человек пострадали после употребления шаурмы

Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения сообщил о регистрации 30 мая 2025 года в Таласской области случая массового пищевого отравления, в результате которого пострадали 12 человек.

После оказания первой медицинской помощи 11 пострадавших направили на амбулаторное лечение. Один человек, получавший стационарное лечение, по последней информации, сегодня был выписан из больницы; его состояние хорошее, здоровье в порядке. У всех пострадавших взяли клинические материалы для лабораторного исследования.

В ходе эпидемиологического расследования установлено, что все пострадавшие употребляли днем 29 мая 2025 года шаурму, изготовленную в точке быстрого питания «Казан Шаверма» в городе Таласе.

Сотрудники надзорного органа провели внеплановую проверку объекта быстрого питания, в ходе которой взяли пробы продукции для лабораторного исследования (находятся в работе). На объект фастфуда составили протоколы по статьям 80 и 214 (часть 5) Кодекса о правонарушениях на общую сумму 36 тысяч сомов. Деятельность точки «Казан Шаверма» временно приостановлена.

Отмечается, что первого пострадавшего уже выписали из больницы.