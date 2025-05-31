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Общество

В Кыргызстане осужденные производят проволоку «Егоза» для укрепления госграницы

В Кыргызстане запущено производство инженерных заграждений типа «Егоза» силами осужденных. Эта инициатива реализуется в рамках договоренностей между руководством Кыргызской Республики и Таджикистана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. Об этом 24.kg рассказали в пресс-службе ГСИН.

Производство спирального армированного барьера «Егоза» инициировали в апреле 2025 года. Государственная служба исполнения наказаний по согласованию с Пограничной службой ГКНБ заключила соответствующий договор с подведомственным ГСИН государственным предприятием «Келечек».

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Изготавливают колючую проволоку на базе исправительного учреждения № 10, расположенного в селе Бай-Мундуз Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области. К работе привлекли осужденных.

Как отмечается, данный проект не только обеспечивает выполнение государственного оборонного заказа, но и способствует ресоциализации и занятости лиц, отбывающих наказание. Осужденные получают возможность приобретать профессиональные навыки, участвовать в полезном труде и получать доход, что содействует их последующей интеграции в общество.

Сырье для производства доставляют из Российской Федерации. Непосредственно в цеху исправительного учреждения ежедневно изготавливают около 1 тысячи 800 погонных метров продукции, обеспечивая занятость десяткам осужденных.

На сегодня предприятие «Келечек» при ГСИН передало первую партию продукции — 50 тысяч погонных метров.

Сейчас ведется подготовка к выпуску еще 150 тысяч погонных метров «Егозы» в рамках дополнительной договоренности, заключенной 21 мая 2025 года.

Таким образом, производство «Егозы» силами осужденных служит как укреплению государственной безопасности, так и выполняет важную социальную роль, предоставляя лицам, отбывающим наказание, возможность трудовой адаптации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331088/
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