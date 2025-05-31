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Общество

МВД Кыргызстана готово к обеспечению безопасности в туристический сезон

Министерство внутренних дел Кыргызстана готово к обеспечению высокого уровня общественного порядка и безопасности в предстоящий летний туристический сезон. Об этом заявил министр внутренних дел генерал-лейтенант милиции Улан Ниязбеков в ходе гарнизонного развода личного состава органов внутренних дел, состоявшегося сегодня в городе Чолпон-Ате.

В мероприятии участвовали заместитель председателя кабмина — председатель ГКНБ генерал-полковник Камчыбек Ташиев, министр Улан Ниязбеков, заместитель министра внутренних дел Октябрь Урмамбетов, полномочный представитель президента в Иссык-Кульской области Бакыт Жетигенов, руководители территориальных подразделений республики, члены народной дружины и личный состав.

Улан Ниязбеков подчеркнул, что МВД полностью готово к выполнению указа, касающегося туристического направления, и к обеспечению высокого уровня безопасности.

«За всеми туристическими зонами закреплены ответственные руководители центрального аппарата МВД, городских, областных и районных подразделений. Продолжается работа по предотвращению преступлений и правонарушений, недопущению фактов, вызывающих общественный резонанс», — отметил глава МВД.

Особое внимание уделено новому туристско-экологическому батальону, созданному для повышения качества обслуживания и безопасности. По словам министра, его сотрудники свободно владеют несколькими иностранными языками, прошли специальную подготовку по действиям в чрезвычайных ситуациях и обладают информацией по вопросам туризма.

В ходе мероприятия была проведена проверка сил и средств МВД, задействуемых в туристический сезон, включая внедорожники, квадроциклы, микроавтобусы, современные катера, снегоходы и другую технику. Личный состав обеспечен новой формой, нагрудными видеокамерами, планшетами и современным техническим оборудованием. На его вооружении сотни единиц техники, включая автомобили «АвтоУраган» с цифровыми системами, беспилотники и катера.

По всей стране в местах массового отдыха, на улицах, автомагистралях, в общественных метах и стратегически важных зонах службу будут нести более 12 тысяч сотрудников милиции.

Непосредственно в курортных и массово посещаемых зонах в летний период задействуют более 5 тысяч сотрудников милиции и свыше 1 тысячи членов народной дружины.

Для эффективного использования сил и средств и координации их действий на базе милицейского подразделения села Бостери Иссык-Кульского районного отдела внутренних дел создан временный оперативный штаб. Для контроля за соблюдением служебной дисциплины и законности будет организована офицерская патрульная служба, в которую войдут руководители и старший офицерский состав УВД Иссык-Кульской области.

В Иссык-Кульской области открыт круглосуточный call-центр, оказывающий услуги на четырех языках для оперативного реагирования на обращения иностранных туристов.

Наблюдение за обстановкой будет осуществляться как с земли, так и с воздуха, с расширенными возможностями мониторинга для безопасности иностранных гостей. Побережье озера находится под круглосуточным контролем пеших и мобильных патрулей, а в горной местности организованы патрули на внедорожниках и конные группы.

Отдельно отмечено создание Единой службы безопасности, на которую президент Садыр Жапаров выделил 144 миллиона сомов из личного фонда. В ее состав вошли представители министерств здравоохранения, чрезвычайных ситуаций, транспорта и коммуникаций, природных ресурсов, экологии и технического надзора. Координация осуществляется в тесном взаимодействии с МВД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331080/
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