Акыйкатчи встретилась в Екатеринбурге с кыргызстанцами, ожидающими депортации

Акыйкатчи Джамиля Джаманбаева в рамках рабочего визита в Россию посетила Центр временного содержания иностранцев в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

По ее данным, там находятся граждане, которые решением суда должны быть депортированы.

«Омбудсмен обсудила условия содержания иностранцев с начальником учреждения Сергеем Кононовым. На 29 мая там находились восемь кыргызстанцев. Во время разговора с Джамилей Джаманбаевой они не жаловались на условия содержания. У многих есть билеты, чтобы в ближайшее время вернуться в Кыргызстан», — говорится в сообщении.

Омбудсмен встретилась и с начальником управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Свердловской области Марией Якушевой. Последняя заверила, что открыта к сотрудничеству и готова оказать содействие в решении проблем кыргызстанцев.