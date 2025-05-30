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Общество

В Военном институте Бишкека построят новую столовую для курсантов

В Военном институте Бишкека построят новую столовую для курсантов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По ее данным, руководство в плановом порядке продолжает совершенствовать инфраструктуру военных городков соединений, частей и учреждений оборонного ведомства.

«30 мая на территории Военного института Вооруженных сил министр обороны Руслан Мукамбетов заложил капсулу под новое здание курсантской столовой Военного института. Это мероприятие проведено в целях дальнейшего совершенствования инфраструктуры высшего военного учебного заведения, а в следствии этого и улучшения условий проживания и обучения курсантов», — говорится в сообщении.

В прошлом году в институте сдана в эксплуатацию новая казарма, оснащенная всем необходимым для комфортного проживания курсантов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331061/
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