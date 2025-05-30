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Общество

Депутат ХМАО: Мигранты едут в Тюменскую область как «на историческую родину»

На заседании думы Ханты-Мансийской автономной области депутат от КПРФ Халид Таги-Заде удивил коллег историческим экскурсом, объяснив рост числа мигрантов, особенно из Узбекистана, якобы их «возвращением на историческую родину». Об этом пишет издание Politik.

«Мигранты — они тоже разные бывают. Что касается, допустим, узбеков... Югра и часть Тюменской области — это Сибирское ханство, здесь правил хан Кучум. Это была правящая узбекская династия — Шибаниды, выходцы из Бухарского ханства. Может, мигранты едут сюда как на историческую родину», — заявил Таги-Заде, вызвав замешательство у коллег.

Спикер Борис Хохряков прервал дискуссию, ссылаясь на регламент, и участники не стали развивать тему генетической памяти и исторических прав.

Поводом для обсуждения стали высказывания депутата от ЛДПР Михаила Селюкова, заявившего, что более половины родов в регионе приходится на иностранок. Замгубернатора Всеволод Кольцов обвинил его в искажении данных, а депутаты напомнили о необходимости обсуждать реальные вызовы — снижение рождаемости и рост смертности среди коренных народов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331058/
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