Депутат ХМАО: Мигранты едут в Тюменскую область как «на историческую родину»

На заседании думы Ханты-Мансийской автономной области депутат от КПРФ Халид Таги-Заде удивил коллег историческим экскурсом, объяснив рост числа мигрантов, особенно из Узбекистана, якобы их «возвращением на историческую родину». Об этом пишет издание Politik.

«Мигранты — они тоже разные бывают. Что касается, допустим, узбеков... Югра и часть Тюменской области — это Сибирское ханство, здесь правил хан Кучум. Это была правящая узбекская династия — Шибаниды, выходцы из Бухарского ханства. Может, мигранты едут сюда как на историческую родину», — заявил Таги-Заде, вызвав замешательство у коллег.

Спикер Борис Хохряков прервал дискуссию, ссылаясь на регламент, и участники не стали развивать тему генетической памяти и исторических прав.

Поводом для обсуждения стали высказывания депутата от ЛДПР Михаила Селюкова, заявившего, что более половины родов в регионе приходится на иностранок. Замгубернатора Всеволод Кольцов обвинил его в искажении данных, а депутаты напомнили о необходимости обсуждать реальные вызовы — снижение рождаемости и рост смертности среди коренных народов.