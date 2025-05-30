В части Ленинского района Бишкека 2 июня отключат воду

В Ленинском районе Бишкека 2 июня отключат подачу питьевой воды с 10.00 до 16.00 в жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Район отключения ограничен улицами:

— улица Жайыла Баатыра — улица Арча Бешик — улица Арашан — улица Санжыра — улица Муромская — улица Айни — улица Копуро Базар — улица Ахунбаева — улица Репина.

Фото пресс-службы мэрии

Отключение связано с проведением работ по выносу водопровода диаметром 300 миллиметров по улице Жайыла Баатыра № 50.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.