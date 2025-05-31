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Общество

80 лет Победе. В Бишкеке откроется выставка «Память огненных лет: глазами детей»

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева 1 июня откроется выставка «Память огненных лет: глазами детей». Об этом сообщается на странице КНМИИ в Instagram.

В экспозиции работы учеников городской детской художественной школы, посвященные Дню защиты детей и 80-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне.

«Эта выставка не просто экспозиция рисунков, это проникновенный взгляд в прошлое, пропущенный через чистое и искреннее восприятие детей. В их работах оживают истории о героизме, стойкости и не сломленной вере в победу, рассказанные языком цвета и формы. Особое место на выставке занимают работы, посвященные судьбам детей войны», — отметили организаторы.

В этот день также пройдет бесплатный мастер-класс от преподавателя школы, а также будет работать фотозона.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331002/
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