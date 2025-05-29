Вандализм на научной станции «Адыгене». Гляциолог бьет тревогу

Гляциолог Гулбара Оморова рассказала на своей странице в Facebook историю одной станции, которую теряют на глазах.

По ее словам, гидрологи проводят мониторинг ледника Адыгене, озер и процесса формирования одноименной реки — одного из ключевых горных притоков реки Ала-Арчи.

«Эта система играет важную роль не только в обеспечении поливной водой, но в формировании ресурсов питьевой воды для города Бишкека и новостроек. На территории нашей страны функционируют всего две научные станции, которые занимаются исследованием ледников и высокогорных озер. Одна из них — наша станция, построенная при поддержке чешского правительства», — написала специалист.

Несмотря на ее важность для науки и практики, государственная поддержка отсутствует полностью, за все время мы не получили ни одного сома ни на оборудование, ни на техническое обслуживание, ни на приборы, ни на экипировку. Гульбара Оморова

Все расходы, по ее словам, гляциологи покрывают из собственных средств.

«Даже простые вещи вроде батареек, инструментов или ремонта после вандализма мы оплачиваем сами. Мы проводим мониторинг ледника Адыгене исключительно на собственные средства, потому что понимаем его значение для водной безопасности и изменения климата. Но с каждым годом ситуация становится все тяжелее. Наша станция регулярно подвергается вандализму. Люди, называющие себя туристами, взламывают замки, ломают двери, воруют наши вещи — куртки, спальные мешки, оборудование, логгеры, инструменты. В этом году в мае они разбили окно и унесли мои личные теплые вещи, две куртки и дождевики. Про мусор, оставляемый повсюду, даже говорить не хочется.

Мы каждый раз молча восстанавливаем все своими силами и за свой счет. Нам никто не помогает — ни государство, ни институт НАН КР, у которого нет ни бюджета, ни даже возможности закупить двери с замками и камеры. И в этом году тоже никто не восстановит разрушенное», — посетовала Гулбара Оморова.

Она подчеркнула, что делится этим не из жалости, а для истории.

«Однажды, когда наша станция — единственная действующая в стране — будет окончательно разрушена и заброшена, пусть останется правда. Многие из вас видели в соседних ущельях остатки разрушенных и забытых исследовательских хижин. Меня часто спрашивают, почему государство не восстанавливает их.

Ответ простой и печальный — потому что в этом государстве наука никому не нужна. Ни ледники, ни озера, ни вода. Гулбара Оморова

Но когда начнутся настоящие проблемы с питьевой водой, когда изменится климат и исчезнут ледники, многие будут спрашивать: «А где были ученые? Почему никто ничего не делал?» Мы делаем. Мы просто больше не в силах делать это в одиночку за свои деньги. В настоящее время на станции работают всего два человека. Один из нас — руководитель, гидрогеолог, который на протяжении многих лет обеспечивает ее деятельность полностью за свой счет. Он вложил в это дело силы, средства и душу, но сейчас находится в состоянии глубокого эмоционального выгорания. Второй — я, мама-одиночка, которая, несмотря на все личные и финансовые трудности, сделала свой вклад в развитие науки также исключительно за собственный счет», — отметила Гулбара Оморова.

Она уточнила 24.kg, что на восстановление нужно 50 тысяч сомов.

Реквизиты для желающих помочь:

«Мбанк» — 996553900412 (Гулбара Оморова).