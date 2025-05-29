В мире девять стран обладают совокупным арсеналом из 13 тысяч ядерных боеголовок

Девять государств обладают совокупным арсеналом из более чем 13 тысяч ядерных боеголовок. Такие данные привел сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на открытии международного форума Астана (Astana international forum), который проходит в столице РК.

По его словам, сегодня угрозы глобальной безопасности носят не только геополитический характер и в этом свете Казахстан продолжает выступать за нераспространение ядерного и биологического оружия.

«Эксперты предупреждают, что риск применения ядерного оружия возрастает, и это может произойти из-за просчета, случайности или эскалации. Даже один взрыв может привести к пагубным последствиям. Ученые считают, что, помимо непосредственных разрушений, это может спровоцировать глобальную климатическую катастрофу и привести к гибели урожая. Мы знаем, что это означает. Казахстан до сих пор сталкивается с историческими последствиями произведенных на его территории 450 ядерных испытаний. Во имя мира мы отказались от унаследованного ядерного арсенала. Сегодня мы продолжаем выступать за нераспространение ядерного и биологического оружия», — подчеркнул Токаев.

Казахстан рассматривает современный турбулентный мир через призму конструктивного взаимодействия.

«В нашей внешней политике мы опираемся на приоритет диалога над разделением, а также на уважение суверенных прав. Недопустимы националистическая гордыня и игнорирование исторических и культурных традиций народов. В то же время необходимо уважать право всех национальных меньшинств говорить на своих языках и развивать свои культуры. Поэтому мы в Казахстане решительно отстаиваем принцип «Единство в многообразии», — сказал лидер страны.

Как сообщается на сайте форума, Astana International Forum, или Международный форум Астана, представляет собой площадку для глобального диалога и сотрудничества.

Форум объединяет ведущих спикеров из правительств, международных организаций, предприятий стран Центральной Азии, в том числе из Кыргызстана, для участия в новаторских дискуссиях и выработки практических решений насущных глобальных проблем. В форуме в качестве почетного гостя принимает участие специальный представитель генсека ООН по Афганистану и глава миссии ООН по содействию Афганистану Роза Отунбаева.

Фото из Интернета. Роза Отунбаева

В этом году мероприятие расширяет сферу своего внимания, охватывая широкий круг вопросов, включая энергетическую безопасность, борьбу с изменением климата, геополитическое сотрудничество, международную торговлю, технологические инновации и устойчивое развитие в ЦА, что отражает взаимосвязанный характер сегодняшнего мирового ландшафта и необходимость совместных межсекторальных подходов.