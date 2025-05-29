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Общество

Всемирная ежегодная встреча летчиков впервые пройдет в Кыргызстане

Знаменитые на весь мир летчики прилетят в Кыргызстан. Об этом сообщили в Кыргызском ассоциированном объединении пилотов и авиаторов.

Отмечается, что пилоты прибудут в Бишкек на Всемирную ежегодную встречу летчиков, которые на одномоторных самолетах облетели земной шар. Это мероприятие в республике будет проводиться впервые.

Организаторы сообщили, что встреча пройдет в столице и на берегу Иссык-Куля с 1 по 8 июня. В ней примут участие кругосветчики из США, Великобритании, России, Германии, Словении, Аргентины, Литвы, Швейцарии, Папуа — Новой Гвинеи и других стран.

«Среди участников будет американский пилот Равиндер Бансал. Он является первым этническим индусом, который на легкомоторном самолете облетел земной шар. Другой участник — аргентинский летчик Мигель Анхель Кордилло — во время кругосветки пролетел над Антарктикой беспрерывно 20 часов. Один из почетных гостей — женщина-пилот из США Кэрол Анн Каррат, которая в свое время тоже на одномоторном самолете облетела мир», — говорится в сообщении.

Еще одна уникальность международной встречи заключается в том, что некоторые участники прилетят на Иссык-Куль на своих самолетах и вертолетах.

В рамках Всемирной ежегодной встречи запланирована международная конференция, где участники будут обмениваться опытом, обсудят особенности использования воздушного пространства, узнают новшества при получении разрешения у государств при полете над их воздушными пространствами и рассмотрят много других вопросов и проблем отрасли.

На сегодня в мире известен 461 летчик-кругосветчик, который облетел земной шар на одномоторных самолетах, из них 431 мужчина и 32 женщины.

Единственным летчиком-кругосветчиком из стран Центральной Азии является кыргызстанец Союзбек Салиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330782/
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