85-летний юбилей Жолона Мамытова. В городе Ош открыли памятник поэту

В Оше 28 мая стартовал первый фестиваль поэзии молодых поэтов тюркского мира. Организатором мероприятия выступила международная организация ТЮРКСОЙ.

Отмечается, что фестиваль нацелен на укрепление культурных и литературных связей между народами тюркского мира, поддержку молодых поэтов и популяризацию поэтического наследия тюркского мира.

По данным организаторов, в мероприятии принимают участие представители Азербайджана, Венгрии, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Туркменистана и Узбекистана.

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В первый день фестиваля прошла церемония открытия памятника Жолону Мамытову, затем состоялся вечер поэзии «Я люблю огонь».

Сегодня запланированы экскурсия по музею «Сулайман-Тоо» и лекции на тему поэзии в тюркском мире.

Известный поэт Жолон Мамытов родился 1 апреля 1940 года в селе Тюлейкен Кара-Суйского района.

Русскоязычному читателю известны сборники его стихов «Ток» (1985), «Родник и океан» (1983), «Мяч» (1984), стихи в журнале «Юность», «Оседлайте коней» (стихи для детей дошкольного возраста, 1986). На родном языке вышло более 10 сборников стихов и поэм: «Суунун омуру», «Сказка о храбром Челтене», пьеса для кукольного театра «Дети матери Тюркюк», сценарий мультфильма «Олокон». Создал ряд сценариев и либретто. Умер в 1988-м.