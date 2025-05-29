Рост заболеваемости кишечных инфекций зафиксирован в Кыргызстане. Такие данные по итогам первых четырех месяцев 2025 года озвучены департаментом профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По его данным, рост за указанный период составил 35,7 процента. Всего зарегистрировано 6 тысяч 348. За аналогичный период прошлого года отмечено 4 тысяч 610 случаев. Подавляющее большинство заболевших составляют дети до 14 лет — 81,6 процента.

В ведомстве на примере многолетнего мониторинга отметили, что рост заболеваемости приходится на май — сентябрь, а пик — на август.

Основной причиной возникновения острых кишечных заболеваний являются несоблюдение правил личной гигиены.

Первые признаки болезни:

слабость;

головная боль;

повышение температуры тела;

рвота;

боли в животе и жидкий стул, нередко с примесью крови и слизи.

Медики призывают соблюдать элементарные правила:

после посещения уборной и перед едой надо мыть руки с мылом;

не ешьте немытые ягоды, фрукты, овощи;

на уличных прилавках не покупайте быстро портящиеся продукты;

скоропортящиеся продукты храните в холодильнике (молоко, сметану, сырки, творог, салаты и заливные блюда, пирожные с кремом);

не допускайте, чтобы на еду садились мухи.

«Кишечные инфекции опасны тем, что из-за частого жидкого стула и рвоты происходит обезвоживание организма. В случае появления симптомов надо обращаться к врачу. Не занимайтесь самолечением, так как это может ухудшить состояние», — говорится в сообщении.