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Общество

Во Франции к 20 годам тюрьмы приговорили врача. Он изнасиловал почти 300 детей

Во Франции завершился судебный процесс по делу врача Жоэля Ле Скуарнека, обвиняемого в изнасиловании почти 300 детей. Об этом пишет Русская служба ВВС.

По ее данным, средний возраст потерпевших составлял 11 лет. Суд приговорил 74-летнего Ле Скуарнека к 20 годам тюрьмы.

Ле Скуарнек обвинялся в том, что за период с 1989 по 2014 год, в основном в Бретани, он изнасиловал 299 детей, в большинстве своем его бывших пациентов, зачастую — когда они были под действием анестетиков.

Ле Скуарнеку было предъявлено более 100 обвинений в изнасиловании и более 150 обвинений в сексуализированном насилии.

Он признал себя виновным по всем пунктам обвинения.

Согласно версии обвинения, значительное число его предполагаемых жертв находились под действием анестетиков и ничего не помнили о случившемся. Они были шокированы, когда с ними связалась полиция и сообщила, что, видимо, их имена — наряду с графическими описаниями насилия — фигурировали в дневниках Ле Скуарнека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330756/
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