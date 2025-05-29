Учителя КР стали участниками Школы для иностранных педагогов русского языка

Преподаватели из Кыргызстана стали участниками Школы для иностранных педагогов русского языка «Учу великому». Об этом сообщает Telegram-канал «Россия — миру».

Фото из Telegram-канала «Россия — миру»

Уточняется, что организатором мероприятия выступает фонд «Моя история» при содействии Министерства просвещения РФ.

Педагогов ожидают лекции, семинары и мастер-классы по сложным вопросам русской грамматики. Кроме того, запланирована насыщенная культурная программа. Курсы также станут площадкой для обмена опытом, обсуждения новых идей и поиска решений существующих проблем.

Со слушателями работают ведущие специалисты Акмуллинского университета.