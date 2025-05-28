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Общество

День защиты детей. В Бишкеке малышам раздали мороженое и сводили в цирк

28 мая в Бишкеке состоялось праздничное мероприятие, приуроченное к Международному дню защиты детей, под названием «Улуу мурас – баланын жүрөгүндө» («Великое наследие — в сердце ребенка»), организованное в партнерстве Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР и Министерства просвещения КР.

По данным пресс-службы Минтруда, центральным событием стало представление в Кыргызском государственном цирке имени Айткулуна Изибаева, на котором присутствовали 1,6 тысячи детей из Чуйской области. Среди них воспитанники детских домов, социальных учреждений, участники олимпиад и другие талантливые дети, в том числе 800 детей с особыми образовательными потребностями и находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных по линии Министерства труда.

Артисты цирка подготовили для детей праздничную программу с разнообразными развлечениями: акробатическими номерами, увлекательным клоунским шоу и другими яркими выступлениями. Особое впечатление произвело шоу с участием специально подготовленных животных, представленное дрессировщиками Артуром и Кариной Богдасаровыми. Представление организовано совместными усилиями артистами кыргызского цирка и артистами Московского цирка Никулина на Цветном бульваре.

По завершении мероприятия всем детям раздали мороженое.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330745/
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