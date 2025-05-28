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Общество

Кыргызский режиссер Алмаз Кособаев получил признание на британском кинофестивале

Короткометражный фильм кыргызского режиссера Алмаза Кособаева под названием «Папа приехал» (Daddy Arrived) получил специальное признание на 7-м Британском кинофестивале ECG FILM FESTIVAL, который проходил с 22 по 27 мая в Лондоне, в кинотеатре Luimere Romford. Показ фильма состоялся 27 мая, в тот же вечер были объявлены лауреаты. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Фильм был удостоен сертификата Contribution to Film Art — награды, отмечающей художественный вклад в развитие кинематографа. Признание от имени режиссера получила дизайнер Лааль Авгамбаева.

В фестивале приняли участие кинематографисты из 23 стран мира, и именно работа Алмаза Кособаева вызвала особый отклик у жюри благодаря своей эмоциональной глубине и визуальной выразительности.

Картина Daddy Arrived — это камерная, но мощная история о солдате, вернувшемся домой после войны и обнаружившем пустой дом. Он ведет монолог перед фотографией своей семьи, пытаясь осмыслить свои переживания и поступки. Главная идея фильма — показать, как война оставляет след в душах и судьбах людей, независимо от того, на какой стороне они находятся.

Особое значение для кыргызской творческой среды имеет и само место проведения фестиваля. Кинотеатр Lumiere Romford, где проходили показы, с 2021 года является домом мемориала кыргызского классика Казата Акматова — известного писателя и сценариста. Мемориал был установлен по инициативе кыргызской диаспоры и с тех пор стал местом притяжения творческих людей, площадкой культурной памяти и вдохновения.

Алмаз Кособаев окончил Московский государственный университет в 1996 году. Он начинал карьеру в сфере рекламы и PR, а сегодня работает как сценарист, продюсер и режиссер в Equity Advertising Agency в Алматы, Казахстан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330743/
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