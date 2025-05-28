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Общество

Сотрудники ГУОБДД прибыли на Иссык-Куль для усиления контроля в курортной зоне

В связи с открытием туристического сезона из Бишкека на Иссык-Куль прибыли сотрудники ГУОБДД. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Дополнительных сотрудников и служебные автомобили направили для помощи в обеспечении общественного порядка и безопасности дорожного движения в зонах отдыха, пансионатах, детских лагерях.

Они будут нести службу в Иссык-Кульской области до окончания летнего туристического сезона.

Особое внимание уделят водителям, управляющим транспортом в нетрезвом состоянии, автохулиганам и грубым нарушителям, выезжающим на встречную полосу движения.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330741/
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