Сотрудники ГУОБДД прибыли на Иссык-Куль для усиления контроля в курортной зоне

В связи с открытием туристического сезона из Бишкека на Иссык-Куль прибыли сотрудники ГУОБДД. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Дополнительных сотрудников и служебные автомобили направили для помощи в обеспечении общественного порядка и безопасности дорожного движения в зонах отдыха, пансионатах, детских лагерях.

Они будут нести службу в Иссык-Кульской области до окончания летнего туристического сезона.

Особое внимание уделят водителям, управляющим транспортом в нетрезвом состоянии, автохулиганам и грубым нарушителям, выезжающим на встречную полосу движения.