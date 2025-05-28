29 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

8.00-17.00 — улицы Чуйская, Кирпичная, Торфяная, Древесная, Челюскина, Айтматова, Осмонкула, Кантемировская, Пархоменко, Каширская, Курманджан Датки, Суворова, 2-5, 10, Усенбаева, Суюмбаева, Мечникова, Керимова, Ибраимова, Куренкеева, Табачная, Окрайная, переулки Жданова, Тогучинский, Коганский, Курский, Фонтанный, Двинский, промышленные объекты;

9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 39, проспект Чуй, 162;

9.00-12.00 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Сыдыкова;

9.00-17.00 — отрезки улицы Месароша, проспекта Дэн Сяопина, Почтовый тупик, отрезки улиц Абдраева, Арзамасской, Шуштубе, Средней, Орозова, микрорайон «Джал», село Маевка (улицы Набережная, Полевая, Виноградная, 8 Марта, Сонкольская, Новая, Ала-Арчинская, Арычная, Жапарова, Южная, Кара-Суйская, Пригородная, Родниковая, Дачая, Молодая Гвардия, Школьная, Веселая, Тамырчы, Алтын-Казык, Ак-Жол, Жаз, Тоо-Моюн, Сары-Челек, Тынчтык, Конуш, Араван, Тепличная, Совхозная, Больничная, Сельская, МТФ, Восточная, Тулебердиева, Саадаева, айыл окмоту Маевки), жилмассивы 7 га, 6 га, 9 га, 12 га, село Пригородное, жилмассивы «Умут», «Тамырчы» (улица Сибирская), улицы Волковой, 153, Орозбекова, Курганская, Серова, Тоголока Молдо, Логвиненко, Васильева, Фирсова, Бакинская, Карагачевая, проспект Эркиндик, улицы Тельмана, Щербакова, Федорова, Малиновая, Магаданская, переулки Донский, Охотный, Суусамырский;

10.00-17.00 — село Озерное (улица Ершебулова);

11.30-16.00 — улица Байтика Баатыра, 1, 1а, 1/4;

13.00-17.00 — отрезки улиц Садырбаева, Валдайской.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Арашан, Чункурчак, Татыр, Аламедин, Кой-Таш, урочище Кара-Булак, село Лебединовка (улицы Зеленая, 1а, Сельская-2, Ауэзова, «Городок энергетиков», 1, 2, 3, 14, 14А, 15, 16, район общежития, проспект Победы, 8, Мичурина, 126), жилмассивы «Учкун», «Кырман», «50 га», села Малиновка (улица Малиновая), Арашан (улицы Акматова, 546, Полевая, Садовая, Сатыбекова, Акматова, Центральная, 48, 8 Марта, 19 км, Бектембаева, Кошокбека, Спортивная, Клубная, Титова);

9.00-19.00 — село Ленинское (улицы Виноградная, Набережная, Восточная, Малая ГЭС, Алма-Атинская);

9.00-18.00 — село Аламедин (улицы Алма-Атинская, Заречная, Гидростроитель, СТО, Чапаева, Панфилова, Набережная);

Жайылский РЭС

9.00-12.00 — город Кара-Балта (гаражи, магазин «Ласточка», скважина, столовая, интернат);

13.00-16.30 — город Кара-Балта (улицы Кирова, Калинина, Спортивная, переулок Безымянный);

9.00-17.00 — села Калдык (улицы Восточная, Молодежная, Западная), Ставрополовка (улицы Новая, Октябрьская);

Кеминский РЭС

9.00-16.00 — село Калмак-Ашуу (улица Кардон);

9.00-17.00 — село Кашкелен (улица Токтогула);

Кантский РЭС

9.00-14.00 — село Новопокровка (улицы Маяковского, Линейная, Фрунзе, Токтогула);

14.00-18.00 — село Киршелк (улица Верхняя);

Московский РЭС

9.00-18.00 — село Петровка (улицы Киргизская, Ленина, Ломоносова, Центральная, Шевченко, Толстого, МТФ, Новостройка, Новая, Беш-Терекская, Больничная, Советская);

9.00-17.00 — села Ак-Суу (улицы Проездная, Набережная, Живпром, Керамика, Тоголока Молдо, Логвиненко, Толстого, Чкалова, Ватутина, Парковая, Дмитрова, Энгельса, Косыгина, Ипподромная, Есенина, Добровольская, Токтогула), Сретенка (улица Токтогула);

Сокулукский РЭС

8.00-17.00 — село Новопавловка (жилмассив «Ак-Ордо», новостройка, улицы Проектируемая, Лущихина, Курманджан Датки, Белек Биримдик, Келдибаева, жилмассивы «Тынчтык», «Эркин-Тоо», «Ала-Тоо», улицы Ормон-Хан, Новостройка, Жаштык);

9.45-17.00 — село Камышановка (улицы Пионерская, Фрунзе, Западная);

9.00-17.00 — села Манас (улица Заводская), Сокулук (улица Карагачева, Труда, Мельничная, переулок Карагачева, Фрунзе, Ленинградская, Восточная);

9.30-17.00 — село Садовое;

9.00-18.00 — село Кашка-Баш (улицы Мейкиндик, Проектируемая, жилмассив «Тынчтык»);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Чалдовар (МТВ «Нива»), Тельман (улица Айтымбет);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — село Бурана;

9.00-13.00 — село Чуй (улицы Ибраимова, Советская);

9.00-17.00 — город Токмак (улицы Казахстанская, Береговая, Жантаева, 32, 35,90);

13.00-17.00 — урочище Тууракайын;

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Буденовка (улицы Кирова, Чапаева, Южная), Нурмабет (улицы Абдылда Ордобаева, жилмассив).

3 Нарынская область Нарынская область

10.00-19.00 — село Оттук;

10.30-17.30 — село Эки-Нарын;

9.00-18.00 — села Орто-Нура, Хутор Ак-Талаа, Тегерек-Кырчын, Бирлик;

9.30-17.00 — село Конорчок;

9.00-15.00 — село Казарман (кошары).

4 Таласская область Таласская область

9.00-17.00 — села Ак-Жар, Кызыл-Адыр, Шекер.

5 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область