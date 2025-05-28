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Общество

Штрафы за экологические нарушения в Бишкеке превысили 1 миллион сомов

Муниципальная инспекция с начала 2025 года зафиксировала 89 экологических нарушений в ходе ежедневных рейдов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

За сжигание скошенной травы и бытовых отходов горожан оштрафовали в общем на 480 тысяч сомов, юридических лиц — на 575 тысяч сомов, в сумме — на 1 миллион 55 тысяч сомов.

Сотрудники инспекции проводят профилактическую работу и разъясняют необходимость использования в качестве растопки бани только уголя и дров.

Напомним, в Бишкеке запрещено сжигание изделий швейного производства, автомобильных масел, лакокрасочных материалов, изделий из пластмассы, каучука, оргстекла (бутылки, банки), резины (автомобильные покрышки, камеры).

Если вы стали свидетелем подобного рода нарушений,отправляйте фото и видеоматериалы на номер муниципальной инспекции: 0990757371 (WhatsApp).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330718/
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