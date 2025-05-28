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Общество

Цех, выпускающий ежегодно 15 миллионов мальков карпа и сазана, открыли в Узгене

В городе Узгене Джалал-Абадской области открыли инкубационный цех, выпускающий ежегодно 15 миллионов мальков карпа и сазана. Об этом сообщило Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, инкубационный цех при филиале Государственного предприятия «Кыргыз балыгы» занимается искусственным разведением травоядных рыб и карпа.

«Цель этого проекта — устойчивое развитие аквакультуры, увеличение объемов вылова рыбы, обеспечение продовольственной безопасности и обеспечение сельских жителей постоянной работой», — отметил на открытии заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев.

Инкубационный цех способен ежегодно производить 15 миллионов штук мальков карпа, сазана и других рыб. Стоимость проекта — 9 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330717/
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