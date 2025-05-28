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Общество

В Бишкеке модернизируют транспортную схему: что изменится на перекрестках

В Бишкеке разрабатывают новую транспортную схему для одного из самых оживленных участков города — улиц 7 Апреля и Курманжан Датки. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

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Градоначальник Айбек Джунушалиев встретился с представителями компании «STEP. Транспортные решения», которая подготовила концепцию реорганизации дорожного движения на этом участке. Проект направлен на повышение пропускной способности и снижение заторов.

По словам разработчиков, перед началом работы проведен тщательный анализ: специалисты замеряли потоки транспорта и пешеходов, изучили проблемные перекрестки и «узкие места».

Как поясняют специалисты, на наиболее загруженных перекрестках, таких как улицы Горького — 7 Апреля и проспект Чуй — улица 7 Апреля, планируют внедрить двухфазную схему движения, чтобы облегчить проезд транспорта и уменьшить заторы, особенно в часы пик.

Что такое двухфазное регулирование и зачем оно нужно?

Обычно при проезде перекрестка все водители — и те, кто едет прямо, и те, кто поворачивает налево — ждут одного и того же зеленого сигнала. Это создает конфликты и заторы, особенно при левом повороте, когда машина должна пересечь встречный поток.

Двухфазное регулирование разделяет эти потоки по времени.

  • Первая фаза — зеленый свет только для тех, кто поворачивает налево. Причем поворот они совершают не на самом перекрестке, а чуть раньше, на специальном участке, чтобы не мешать основному потоку.
  • Вторая фаза — включается основной зеленый свет, и прямой поток едет без задержек, поскольку левоповоротные машины уже проехали.

На других перекрестках внедрят «канализацию» потоков — специальную организацию полос, чтобы потоки двигались более упорядоченно, а также расширят зоны накопления для автомобилей, поворачивающих налево. Это поможет избежать пробок и сделать движение более предсказуемым.

В план включены меры по благоустройству тротуаров и созданию инфраструктуры для велосипедов и электросамокатов — так называемой микромобильности.

Сейчас проект находится на стадии доработки — учитываются замечания и уточняются сроки начала реализации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330699/
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