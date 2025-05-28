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Общество

Не бедные граждане. Мэрия Бишкека продолжает борьбу со стихийными торговцами

Мэрия Бишкека продолжает активную борьбу со стихийной торговлей на крупных рынках и в целом по городу. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил главный инспектор отдела контроля муниципальной инспекции Арслан Фархад.

По его словам, излюбленное место стихийных торговцев — Ошский рынок.

«Они организовали себе коммерческие места прямо на тротуарах, игнорируют закон, не оплачивают налоги, аренду и даже приносят вред законным торговцам — всех клиентов забирают. У нас очень много жалоб от горожан на беспорядок, люди не могут проехать по тротуарам с колясками», — сказал Арслан Фархад.

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Он добавил, что идет пятый этап по очистке Ошского рынка от стихийной торговли.

«Начали с улицы Токтогула, где прямо на проезжей части продавали фрукты и ягоды. Ежедневно за базаром муниципальной инспекцией закреплено около 20 сотрудников, которые ведут контроль. Мы вручили более 2 тысяч уведомлений стихийным торговцам — по несколько раз, предупреждали о грядущих рейдовых мероприятиях, наложении штрафов и изъятии товаров в случае неподчинения. С нашей стороны предупредительная работа была обширная, но какая-то часть все равно осталась. Определенные граждане много лет уже ведут торговлю на тротуарах, занимают самые оживленные места, я бы сказал, они не бедно живут — ловят прохожих на выгодных позициях и забирают основную прибыль», — отметил Арслан Фархад.

Штраф за незаконную торговлю в неустановленных местах (с рук, лотков, автомашин, на тротуарах) составляет 3 тысячи сомов для физических лиц.

Арслан Фархад подчеркнул, что стихийным торговцам предлагают узаконить свое положение и арендовать места на других базарах либо воспользоваться вакансиями на муниципальных предприятиях «Тазалык» или «Бишкекзеленхоз».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330695/
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