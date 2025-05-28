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Общество

В Бишкеке открыли Центр предвыездной ориентации и реинтеграции мигрантов

Сегодня в Бишкеке состоялось открытие Центра предвыездной ориентации и реинтеграции мигрантов. Об этом сообщает Минтруда.

Открытие центра стало частью проекта Международной организации по миграции (МОМ) «Программа трудовой миграции — Центральная Азия», финансируемого Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (SDC). Инициатива полностью соответствует Концепции миграционной политики КР на 2021-2030 годы.

Центр создан в партнерстве с Министерством просвещения и расположен в здании центра независимой сертификации и валидации Минпросвещения.

«Центр предвыездной ориентации и реинтеграции — это важный шаг на пути к защите прав и обеспечению достойных условий для наших мигрантов. Здесь они смогут получить необходимую информацию, подготовиться к выезду за рубеж и успешно вернуться, пройдя переобучение и подтвердив свои профессиональные навыки», — отметил глава Минтруда Равшанбек Сабиров.

Центр предвыездной ориентации обеспечит тесную связь между обучением, подтверждением квалификации и последующим трудоустройством как внутри страны, так и за рубежом. Среди ключевых услуг:

• гибкие форматы онлайн и гибридного обучения, включая модули по правам трудящихся, финансовой грамотности и межкультурной коммуникации;
• консультации специалистов Центра по трудоустройству граждан за рубежом (ЦТГР);
• возможность сертификации профессиональных навыков и прохождения видеособеседований с потенциальными работодателями.

При поддержке МОМ в центре также открыта профильная лаборатория для оценки профессиональных компетенций в сфере общественного питания. Она оснащена современным оборудованием и мебелью.

До конца 2025 года лаборатория обеспечит сертификацию минимум 200 мигрантам, способствуя их трудоустройству и интеграции.

«Мы стремимся не только к снижению рисков, с которыми сталкиваются мигранты, но и к тому, чтобы каждый кыргызстанец имел доступ к профессиональному росту и достойному труду», — добавил министр.

Минтруда
Фото Минтруда. Центр предвыездной подготовки мигрантов

Новый формат сотрудничества между Министерством труда, социального обеспечения и миграции и Министерством просвещения также направлен на укрепление взаимодействия между профессиональным образованием, развитием рынка труда и трудовой миграцией. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330694/
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