В работе Республиканского сборного пункта ВС КР выявлены недостатки

Сотрудники института омбудсмена провели мониторинг в Республиканском сборном пункте Вооруженных сил в Бишкеке. В ходе проверки осмотрены казарменные помещения, столовая, санитарные узлы и другие объекты.

Кроме того, сотрудники института провели индивидуальные беседы с дежурными военнослужащими и призывниками о бытовых условиях, санитарно-гигиеническом обеспечении и питании. С руководством сборного пункта обсуждены вопросы организации и проведения призывной кампании. В день мониторинга на территории сборного пункта находилось более 50 призывников.

По результатам проверки выявлены недостатки. Санитарные узлы и умывальные помещения сборного пункта находятся в запущенном состоянии.

Согласно пункту 174 устава внутренней службы Вооруженных сил, душевая должна быть оборудована из расчета один кран (душевая сетка) на 15-20 человек, а умывальники — один кран на 5-7 человек.

«Однако в сборном пункте лишь одно умывальное помещение с четырьмя раковинами и одной душевой кабиной, что значительно ниже установленной нормы. При этом требуется капитальный ремонт санитарно-гигиенического оборудования. Уборная расположена на улице и не соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Согласно пункту 190 устава, наружные туалеты должны быть оборудованы водонепроницаемыми выгребными ямами, располагаться на расстоянии 40-100 метров от жилых помещений, регулярно очищаться и дезинфицироваться. Но туалет в сборном пункте изношен, не оснащен средствами для дезинфекции, там не проводится внутренняя уборка», — говорится в сообщении.



Также выявлены недостатки в обеспечении безопасности: в отдельных участках казармы отсутствует освещение, что снижает видимость. Камеры видеонаблюдения установлены не во всех помещениях и не охватывают всю территорию, что может способствовать проявлению неуставных отношений.

На основании выявленных нарушений акыйкатчи Джамиля Джаманбаева направила письмо министру обороны, призвав принять меры по их устранению.