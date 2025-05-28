Два ирригационных канала ввели в эксплуатацию в Ошской области

В Ноокатском районе Ошской области ввели в эксплуатацию два межхозяйственных канала «Сапарбаев-1» и «Сапарбаев-2». Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, каналы обеспечивают поливной водой айыльные аймаки Кок-Жар, Тоолос и Он-Эки-Бел Ноокатского района.

Канал «Сапарбаев-1» протяженностью 8,45 километра обеспечит поливом 2 тысячи 333 гектара сельскохозяйственных угодий. Через него вода поступает на земли, обслуживаемые ассоциациями водопользователей Кок-Жар, Абшыр-Таны и Тоолос-Ноокат.

Через канал «Сапарбаев-2» протяженностью 20,4 километра поливная вода подается на 2 тысячи 75 гектаров земли в айыльных аймаках Он-Эки-Бел и Тоолос.